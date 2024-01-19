موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية

كتب- مصطفى عيد:

غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للديون الحكومية المصرية إلى سلبية بدلا من مستقرة.

وبحسب تقرير لوكالة موديز مساء الخميس، أبقت الوكالة على تصنيف مصر الائتماني عند caa1.

كانت وكالة موديز خفضت تصنيف مصر السيادي في أكتوبر الماضي من ‭B3‬ إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء قرار الخفض في أكتوبر، الذي يعد الثاني عام 2023 ، في وقت تسعي فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.