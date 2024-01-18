

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، مع مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25 من الشهر.

وتشمل فترة صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 21، و22، و23، و24، ويوم الأحد 28 من الشهر نفسه، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وحددت الوزارة 5 أيام بكل شهر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.