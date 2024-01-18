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المصرية للاتصالات توضح سبب صعوبة تركيب الخطوط الأرضي ببعض المناطق

06:45 م الخميس 18 يناير 2024

سبب صعوبة تركيب الخطوط الأرضي ببعض المناطق

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كتب- علاء حجاج:
قال الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، إن سبب عدم وجود إتاحة لتركيب الخطوط الأرضي في بعض المناطق راجع لعدة أسباب منها البناء العشوائي بالإضافة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ببعض المناطق في ظل ارتفاع تكلفة الحفر والتركيب لدعم البنية التحتية.

وأوضح أن الشركة تتيح سنويا نحو مليون إلى ١.٥ مليون تعاقد للخط الأرضي، بينما يتم تأجيل طلب ما بين ٢٠٠ و ٢٥٠ ألف طلب تعاقد.

وأوضح أن الشركة بصدد إتاحة ٦٠٠ ألف خط فايبر في العام الجاري بالمناطق القديمة مثل الدقي والمريوطية والنزهة وغيرها من المناطق بالإضافة الى ٤٠٠ ألف خط في التجمعات السكنية الجديدة بالتعاون مع هيئة التجمعات العمرانية الجديدة.

تركيب الخط الأرضي المصرية للاتصالات شركة وي توصيل خط أرضي

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