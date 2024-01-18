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BBC

هل يحتاج عملاء we لتغيير الشريحة لتشغيل 5G؟

06:25 م الخميس 18 يناير 2024

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كتب - علاء حجاج:

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، إن عملاء الشركة لن يحتاجون إلي تغيير أو استبدال شرائح هواتفهم لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.

ولفت إلي أن الشركة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية في تشغيل مواقع خدمات الاتصالات . وذكر أن المصرية للاتصالات لديها حاليا 40 ميجاهرتز ترددات في اجهزة متنوعة ولا تحتاج حاليا إلى أخرى إضافية لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات ، مبينا أن جهاز تنظيم الاتصالات اخطر جميع المشغلين بالرخصة الجديدة . كشف محمد شمروخ ، نائب رئيس المصرية للاتصالات للشئون المالية ، عن إضافة الف موقع جديد للشركة خلال العام الحالي ، وسيتم تمويلها ذاتيا أو تحويل بعض التسهيلات قصيرة الأمد إلي طويلة الأمد ، مبينا أن عدد المواقع الحالي يصل إلى 4200 موقع. وقال شمروخ إلي أن الشركة لديها فائض مالي بقيمة 40 مليار جنيه ، 40% منها بالجنيه و 60% بالدولار.

خطوط وي شريحة وي We تقنية الجيل الخامس

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