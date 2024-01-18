المصرية للاتصالات: رخص الجيل الخامس عرضت على الشركات الأربعة

كتب- علاء حجاج

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ردا على سؤال مصراوي حول آلية طرح الرخصة، إن رخص الجيل الخامس تم إخطار شركات الاتصالات الأربعة وإتاحتها " فودافون - اورنج - اتصالات - وي" وتقدمنا بطلب للحصول عليها.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الخامس أمس الأربعاء مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة، على أن تبدأ تشغيل الخدمة بشكل تجاري خلال 5 شهور، وبدأت الشركة إتاحتها بشكل تدريجي في 5 مواقع حاليا.