المصرية للاتصالات: رخص الجيل الخامس عرضت على الشركات الأربعة
كتب- علاء حجاج
قال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ردا على سؤال مصراوي حول آلية طرح الرخصة، إن رخص الجيل الخامس تم إخطار شركات الاتصالات الأربعة وإتاحتها " فودافون - اورنج - اتصالات - وي" وتقدمنا بطلب للحصول عليها.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الخامس أمس الأربعاء مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة، على أن تبدأ تشغيل الخدمة بشكل تجاري خلال 5 شهور، وبدأت الشركة إتاحتها بشكل تدريجي في 5 مواقع حاليا.
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