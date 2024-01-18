أول ظهور لتقنية الجيل الخامس 5G في مصر (صورة)

كتب - علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الجيل الخامس بشكل تجريبي في 5 مواقع من ضمنهم المبنى الخاص بالشركة بالقرية الذكية.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم الجيل الخامس أمس مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة.

وخلال عقد المؤتمر الصحفي للشركة في مبناها بالقرية الذكية تم التقاط أول شبكة جيل خامس في مصر مثلما موضح في الصورة.

وقال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة ستبدأ خلال 5 أشهر تشغيل الخدمة تجاريا في بعض المناطق بشكل محدود وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات.