قفز بأكثر من 100 جنيه.. سعر الذهب اليوم يصل لمستوى تاريخي

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات، وزاد الجرام 70 جنيها، دفعة واحدة، ليسجل مستوى تاريخي جديد، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 40 جنيها بحلول تعاملات المساء ليواصل قفزته ويصبح إجمالي الزيادة 110 جنيهات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2313 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 عند 2974 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3470 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 7.4 دولار بنسبة 0.37%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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