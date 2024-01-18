نصر: 50% من شبكات المصرية للاتصالات تدعم الجيل الخامس

كتب- علاء حجاج:

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن أكثر من 50% من شبكات المصرية للاتصالات تقدم خدمات الجيل الخامس.

وأضاف نصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم بالفعل بدء تفعيل الخدمة في 5 مواقع بالشبكة بتقنية الجيل الخامس ولكن لم يتم إتاحتها تجاريا قبل انتهاء فترة الاختبارات، والتي تستمر لمدة 5 شهور تقريبا لتقديمها تجاريا.

وأوضح أنه يجب على طلاب الجامعات والماجستير تطوير تطبيقات تخدم المجتمع المصري استنادا إلى تقنية الجيل الخامس.

وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات على استعداد للدخول في شراكات مع مطوري التطبيقات.