رئيس المصرية للاتصالات: نحرص على تسريع الألعاب الإلكترونية الأكثر شهرة في مصر

كتب - علاء حجاج:

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتابع نمط استهلاك الالعاب الإلكترونية وذلك لتحسين خدمات حصول اللاعبين على تجربة مميزة في الألعاب الإلكترونية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الشركة تحرص على استقدام خوادم الألعاب الإلكترونية الأشهر في مصر لتقليل زمن الاستجابة وجعل ممارسة اللعبة سريعة وتفاعلية.

وقال إن من أهم ما يميز تقنية الجيل الخامس هو تقليل زمن الاستجابة، ما يساعد في ظهور تطبيقات جديدة وخدمات جديدة لحظية عن بعد.

وأوضح رئيس الشركة، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي متعددة ولكنها تحتاج لتوافر تقنيات الجيل الخامس، وأغلب هذه التطبيقات صناعية يتم توظيفها في المصانع والموانئ ومحطات الحاويات.

وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت أمس على رخصة تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مصر بتكلفة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما.

أوضح أن توفير ترددات هو عامل مهم لتوفير خدمات الجيل الخامس، ومن خلال الترددات المتاحة للشركة حاليا يمكن تقديم خدمات الجيل الخامس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة ستكون بحاجة لترددات إضافية في المستقبل مع زيادة عدد المستخدمين.