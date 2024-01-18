رئيس المصرية للاتصالات: 8% من الهواتف المحمولة في مصر بها تقنية الجيل الخامس

كتب- علاء حجاج:

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نحو 8% من أجهزة المحمول المتاحة في مصر قادرة على تشغيل تقنية الجيل الخامس.

وأضاف نصر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستحتاج لوقت لتحقق نسبة إشغال على الهواتف المحمولة، وأن هناك حاليا نحو 62% من الأجهزة المتاحة بالسوق العالمي قادرة على تشغيل تقنية الجيل الخامس ونحو 8% في مصر، ولكنها ستزيد بشكل سريع وبالتالي لابد أن نكون مستعدين لتقديم هذه الخدمة.

وأوضح أنه بحسب المؤشرات العالمية فإنه من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في تقنية الجيل الخامس إلى ٩.٢ مليار مشترك بحلول 2030.

وأوضح أن هناك بعض الأسواق قامت بإغلاق تقنية الجيل الثالث وإتاحة الجيل الرابع والخامس فقط وذلك لاستغلال الترددات التي كانت تستخدم في تقنية الجيل الثالث.