رئيس المصرية للاتصالات: الإنتاج المحلي لكابلات الفايبر لا يكفينا ونستورد باقي احتياجاتنا

كتب-علاء حجاج:

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لديها تعاقدات مع مصانع محلية لتوريد كابلات الفايبر، وهي فرصة استثمارية واعدة للراغبين في الاستثمار بتصنيع كابلات الفايبر، ونقوم في بعض الأحيان بشراء الإنتاج لبعض المصانع لعدة سنوات.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الإنتاج المحلي غير كاف و"نضطر لاستيراد جزء من احتياجاتنا".

وأشار إلى أن"لدينا القدرة على التعاقد مع المصنعين لشراء إنتاجهم لعدة سنوات في حال كان هناك التزام في التصنيع".