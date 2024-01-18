ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 26842 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 116.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 218.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.67% إلى مستوى 26758 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله بنهاية تعاملات أول أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.