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خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن والسكر وارتفاع الذهب

01:57 م الخميس 18 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر، واللحوم، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار العدس، وصعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

4.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار اللحوم والدواجن والسكر وارتفاع العدس اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم الدواجن السكر

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