أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و420 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و235 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها.