البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 26788 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.67% إلى مستوى 26758 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله بنهاية تعاملات أول أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.
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