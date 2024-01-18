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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 18 يناير 2024

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 26788 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.67% إلى مستوى 26758 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله بنهاية تعاملات أول أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية البورصة ترتفع ارتفاع مؤشر EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود مؤشر EGX100

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