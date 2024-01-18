البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 26788 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.67% إلى مستوى 26758 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله بنهاية تعاملات أول أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.