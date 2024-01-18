كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2009 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 2.4 دولار بنسبة 0.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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