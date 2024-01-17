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BBC

المواد الغذائية: الأيام المقبلة ستشهد استقرارا بالأسعار وانضباط الأسواق

06:35 م الأربعاء 17 يناير 2024

حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية

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القاهرة- مصراوي:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية وعضو الشعبة العامة، إن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في الأسعار، وعودة لانضباط الأسواق بالشكل الذي يشعر معه المواطن بالارتياح في ظل الارتفاع المتسارع في عدد كبير من السلع الغذائية.

وأضاف المنوفي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن من أهم مكاسب انضمام مصر لتكتل دول بريكس مع بداية الشهر الجاري هو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط علي الدولار الذي يستنزف في استيراد الكثير من السلع.

وذكر أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يساهم في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأعضاء، ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية مما يرفع من القيمة التنافسية للمنتج المصري ويعمق الصناعة الوطنية.

وأوضح المنوفي أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيحقق استفادة اقتصادية كبرى، من خلال العمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.

حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية انضباط الأسواق استقرار في الأسعار انضمام مصر لتكتل دول بريكس

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