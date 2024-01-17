"APO Group" تعيّن المصرية رانيا الرافعي بمنصب نائب الرئيس للعلاقات العامة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مجموعة APO Group المتخصصة في مجال استشارات الاتصالات وتوزيع البيانات الصحفية في أفريقيا، تعيين المصرية رانيا الرافعي في منصب نائب الرئيس للعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية.

وتعتبر الرافعي هي أول مرشحة تتم ترقيتها إلى منصب نائب الرئيس للعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية من داخل الشركة، وأصغر شخص على الإطلاق يتولى هذا المنصب الرئيسي، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة أن رانيا الرافعي انضمت إلى مجموعة APO Group كمديرة علاقات عامة في عام 2020 وتمت ترقيتها إلى مديرة علاقات عامة للمجموعة بعد ذلك بوقت قصير.

ويعد منصب نائب الرئيس للعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية بالمجموعة أحد أهم الأدوار وأكثرها تأثيرًا في صناعة العلاقات العامة الأفريقية، وفقا للبيان.

وقالت الشركة في البيان، إنه خلال فترة وجودها في مجموعة APO Group بصفتها مديرة علاقات عامة للمجموعة، ساعدت الرافعي العديد من العملاء - بما في ذلك كانون والرابطة الوطنية لكرة السلة NBA- في تحقيق حضور إعلامي استثنائي في الأحداث التي أقيمت في القاهرة.

كما قدمت الرافعي البرنامج الشامل لاستضافة وسائل الإعلام الدولية في معرض جيتكس جلوبال في دبي؛ وشاركت أيضًا كمديرًا رئيسيًا خلال قمة منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال (AWIEF) في القاهرة عام 2022.

وتمتلك رانيا الرافعي بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال العلاقات العامة، وحصلت الرافعي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي (AUD).

وقال نيكولاس بومبين موجنارد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة APO Group، إن قرار تعيين رانيا الرافعي جاء بالإجماع تمامًا عبر مجموعة الإدارة ويعكس إمكاناتها الهائلة لدفع قسم العلاقات العامة إلى الأمام إلى أبعد من ذلك.