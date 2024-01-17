ريلمي تدرس تصنيع هواتفها في مصر.. وتتيح إصلاح الأجهزة ذات الضمان الدولي

كتب- علاء حجاج:

قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تدرس تصنيع منتجاتها من الأجهزة المحمولة في مصر.

وأوضحت يحيى في تصريحات لمصراوي، على هامش مائدة مستديرة عقدتها الشركة للحديث عن رؤيتها الاستراتيجية لمصر، أن خيار التصنيع محليا تدرسه الشركة في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من آلية لتنفيذ ذلك سواء من خلال إقامة مصنع منفصل تابع للشركة أو التصنيع لدى الغير.

وأضافت أن الشركة تعتقد أن السوق المصري سوق استراتيجي رغم ما يواجهه من تحديات متعلقة بتدبير العملة وغيرها من التحديات الاقتصادية، وتستهدف الشركة اتخاذ مصر كقاعدة للتوسع بالأسواق الأفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت غادة يحيى إن مراكز الصيانة التابعة لشركة ريلمي تقبل التعامل في إصلاح وصيانة هواتف ريلمي ذات الضمان الدولي بشرط وجود فاتورة الشراء، وعدم مرور أكثر من عام على الجهاز، مع عدم إتاحة خيار استبدال الجهاز.

ويعاني سوق المحمول في مصر من نقص في المعروض بسبب الضوابط الاستيرادية، فضلا عن صعوبة تدبير الدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الأجهزة المتاحة بالسوق، ما دفع المستخدمين إلى اللجوء لشراء الأجهزة المستوردة بضمان دولي نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالأجهزة المعروضة بضمان محلي.