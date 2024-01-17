البورصة تنخفض من أعلى مستوى تاريخي بنهاية تعاملات الأربعاء

القاهرة- مصراوي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 26758 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله بنهاية تعاملات أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 242 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 187.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 57.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.62% إلى مستوى 26938 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس في أعلى مستوى في تاريخه عند الإغلاق.