القاهرة لتكرير البترول تخطط لاستثمار 1.5 مليار جنيه بالعام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتماد موازنة تخطيطية طموح وغير مسبوقة في تاريخ شركة القاهرة لتكرير البترول بقيمة 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أكد الملا، خلال الجمعية العامة للشركة، أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد يدعو للفخر، وأنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي تم العمل على رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

وذكر أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبني التحتية للتخزين للمنتجات البترولية، وهو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.

وأوضح الملا أن التحول الرقمي عنصر أساسي في رفع كفاءة وتطوير مصافي التكرير، حيث يؤدي إدخال أساليب التحول الرقمي إلى تحسين المنتجات البترولية والحد من الفاقد، مشيرا إلى أن ربط المصافي بعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير يمكن مصر من تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول.

وأشاد الوزير باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب انظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة وربطها بجهاز شئون البيئة.

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حول مستهدفات الشركة في مجالات الإنتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025.

السويس والنصر للبترول

وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، أكد المهندس طارق الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس ظهر أثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن المصافي القديمة صارت بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة، وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.

وذكر الملا أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع إنتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة محافظة السويس في الدخل القومي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي خاصة مع اعتبار محافظة السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر، وأن توقيت قرار إقامة هذا المشروع كان سليما حيث ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الإنشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات على مستوى العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية.

وأعلن المهندس طارق الملا بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول.

وقال إن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU، وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

ولفت الملا إلى نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الأجنبي من خلال شركات بتروجت وإنبي والوحدات الهندسية بالشركات.

وأشار إلى نجاح شركة بتروجت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الأملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها، وكذلك المبادلات الحرارية.

وقال الملا إن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي، لافتا إلى نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس.

وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة استعراض هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين، والمشروعات المستهدف المضي في تنفيذها خلال العام المالي 2024-2025 في إطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين.