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BBC

الأول من نوعه في 10 أشهر.. صعود غير متوقع للتضخم السنوي بالمملكة المتحدة

01:57 م الأربعاء 17 يناير 2024

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4% على أساس سنوي في ديسمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكحول والتبغ، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

ويعد هذا الارتفاع هو الأول لمعدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة منذ شهر فبراير 2023، بحسب الشبكة.

كان الاقتصاديون، الذين استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاضًا متواضعًا في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي إلى 3.8% في ديسمبر، بعد انخفاض حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4%، (أعلى من التوقعات المتفق عليها عند 0.2%) ارتفاعًا من -0.2% في نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: "إن أكبر مساهمة تصاعدية في التغير الشهري في كل من المعدلات السنوية والشهرية للتضخم جاءت من الكحول والتبغ، بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية".

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