تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الليمون واليوسفي في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والبرتقال أبو سرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والبسلة، واليوسفي، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البسلة بين 18 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.