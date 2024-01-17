البورصة ترتفع لأعلى من 27 ألف نقطة لأول مرة في بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة 0.66% إلى مستوى 27114 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل قفزاته، وصعد بنسبة 2.62% إلى مستوى 26938 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، محطما المستوى القياسي الذي سجله أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.