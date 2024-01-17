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BBC

البورصة ترتفع لأعلى من 27 ألف نقطة لأول مرة في بداية تعاملات الأربعاء

10:44 ص الأربعاء 17 يناير 2024

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة 0.66% إلى مستوى 27114 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل قفزاته، وصعد بنسبة 2.62% إلى مستوى 26938 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، محطما المستوى القياسي الذي سجله أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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