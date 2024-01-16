مصر للألومنيوم تؤجل موعد إغلاق مناقصة لإعادة تأهيلها إلى نهاية مارس

كتب- مصطفى عيد:

أجلت شركة مصر للألومنيوم موعد إغلاق المناقصة العامة المطروحة والمتعلقة بمشروع إعادة تأهيل شركة مصر للألومنيوم إلى نهاية مارس المقبل.

جاء ذلك في إفصاح للشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء الموعد الذي كان محددا لنهاية فترة تقديم العروض الفنية والمالية للمناقصة أمس الاثنين 15 يناير.

كانت الشركة أعلن 12 يونيو الماضي طرح مناقصة بين شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروضها لإعادة تأهيل الشركة، ويشمل نطاق الأعمال: قطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار، وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون، وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك ومصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

ولجأت الشركة لتأجيل موعد إغلاق المناقصة عدة مرات لأسباب مختلفة من بينها عدم تقدم شركات لها، وكان الموعد الأول المحدد لإغلاقها 12 أكتوبر الماضي.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1969 في صعيد مصر باعتبارها الشركة الوحيدة المصنعة للألومنيوم الخام الأولي في مصر وتزود بالطاقة الكهرومائية من السد العالي بأسوان.

وتعتبر الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واحدة من أكبر شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا، ويبلغ إنتاجها السنوي 320 ألف طن في أشكال مختلفة من المسبوكات.