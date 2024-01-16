خريطة الأسعار: قفزة الذهب وارتفاع الحديد وتراجع اللحوم والدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والذهب، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

قمة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بعد زيادة 95 جنيها للجرام

تراجع أسعار اللحوم والجبن وزيادة المسلى اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

زيادة أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والخيار وزيادة الفلفل الرومي في سوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)