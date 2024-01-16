بعد رفع الأسعار.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي بمصر في 5 شركات

كتب- علاء حجاج:

رفعت شركات الاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تتراوح بين 30 و33% منذ مطلع العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد مطالب من شركات الاتصالات برفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل في الفترة الأخيرة مع انخفاض أسعار الجنيه، وزيادة الفائدة على القروض، وغيرها من العوامل خلال العامين الأخيرين تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة عالميا.

ومع رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في شركات الاتصالات الأربعة في الأسابيع الأخيرة، لم تغير شركة نور، مقدمة خدمة الإنترنت الخامسة في مصر، أسعار الباقات الخاصة حتى الآن، بحسب ما رصده مصراوي على موقعها الإلكتروني.

وتعد شركة "نور" واحدة من الشركات الحاصلة على رخص تقديم خدمات الإنترنت الأرضي، وتقدم خدماتها لقطاعي الشركات والأفراد في مصر.

وفي الجدول التالي يرصد مصراوي مقارنة لأسعار باقات الإنترنت المنزلي في مقدمي خدمات الإنترنت الخمس، ومن ضمنها شركات الاتصالات الأربعة، وتتضمن هذه الشركات "نور - فودافون - وي - أورنج - اتصالات"، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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