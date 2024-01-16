"تي باي" تتيح خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول للعبة "PUBG MOBILE" بمصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة تي باي للدفع الرقمي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول للعبة "PUBG MOBILE" في مصر.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة تتيح لجميع اللاعبين في مصر، سهولة شراء "PUBG MOBILE UC" من خلال متجر PUBG الرسمي "Midasbuy"، ويتم إضافة العملة التي اشتروها على الفور إلى حسابهم في PUBG MOBILE.

وأضافت أن الشراكة بين تي باي وTencent (الشركة المطورة للعبة PUBG الإلكترونية) تدعم توسيع عمليات الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة تي باي لخدمات الدفع عبر رقم الهاتف المحمول أو المحفظة المباشرة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا واحدة من أسرع المناطق نموًا في مجال الألعاب في العالم، حيث يُقدر عدد اللاعبين بها بأكثر من 377 مليون لاعب مع توقعات ببلوغ قيمة هذا السوق بالمنطقة 5 مليارات دولار في عام 2025، وفقا للبيان.

ويرجع هذا النمو بشكل كبير إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يشكلون ما يقرب من نصف السكان، مما أدى إلى نمو سوق الألعاب بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي، يُجذب هذا الارتفاع المزيد من اللاعبين الدوليين، سواء الناشرين أو شركات التطوير، إلى المنطقة، مما يخلق فرصة نأمل الاستفادة منها، بحسب الشركة.

وقال إيشييك أومان، الرئيس التنفيذي لشركة تي باي، إنه من المتوقع أن ينمو سوق الألعاب في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% خلال الفترة من 2023 إلى 2028.

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