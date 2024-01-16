وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات منتدى "دافوس 2024" بسويسرا

كتب- مصطفى عيد:

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وانطلقت فعاليات منتدى دافوس 2024 أمس الاثنين في دولة سويسرا، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل 19 يناير، حيث تنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.

وتضع الدورة الحالية من المؤتمر 4 محاور أساسية للنقاش والمباحثات لإحراز تقدم على المستوى العالمي، فيما يتعلق تعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض GAEA"، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي، وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر، وفقا للبيان.

كما تُشارك الوزيرة في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.

كما تعقد وزيرة التعاون الدولي العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية، من بينها شركة ماجد الفطيم، وشركة سيمنز، وبنك ستاندرد تشارترد، وغيرها، وفقا للبيان.