تراجع أسعار اللحوم والجبن وزيادة المسلى اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الأبيض، والرومي في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمسلي الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.2 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 43.1 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الدقيق المعبأ: 24 جنيها، بزيادة 68 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 68.18 جنيه، بتراجع 2.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 29.09 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.42 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.94 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 280.39 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 75.63 جنيه، بزيادة 3.28 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.69 جنيه، بزيادة 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.6 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 122.57 جنيه، بتراجع 7.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.8 جنيه، بتراجع 2.13 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.83 جنيه، بزيادة 91 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 70.04 جنيه، بزيادة 2.98 جنيه.