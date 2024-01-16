تراجع أسعار البطاطس والخيار وزيادة الفلفل الرومي في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار، والبسلة، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البسلة بين 16 و22 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 12 و16 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.