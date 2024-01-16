الجمارك: منظومة جديدة لتوحيد المعاملة والبضائع بالموانئ اقتربت من المعتاد

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا تحت اسم "التثمين الذكي" لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف غتوري، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.

وذكر أن هذه الأولوية تهدف إلى تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وأكد غتوري حرص مصلحة الجمارك على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات "اتفاقية الجات"؛ على نحو يتضح في خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي تتراوح بين 2% إلى 5%، بينما تصل على المنتج النهائي إلى 60%؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدرات مصر الإنتاجية.

وأشار إلى حرص المصلحة على التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث 21 مركزًا لوجستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة "النافذة الواحدة".

ولفت غتوري إلى تغطية نحو 85% من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: "نجحنا خلال عام 2023 في إحباط محاولات تهرب جمركي بـ 8.5 مليار جنيه".

وأكد قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأنه لا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وقالوا: "طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة".

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