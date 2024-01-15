شعبة الذهب: التجار لا يتحكمون في الأسعار وليس لدينا أمبراطوريات في السوق

كتب- حسن مرسي:

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، حقيقة غلق محلات الذهب، موضحًا أن محلات الذهب تعمل بشكل طبيعي، مضيفًا: "ليس لدينا امبراطوريات في سوق الذهب".

وأشار نجيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن التجار لا يتحكمون في سوق الذهب، لافتا إلى أن سعر الذهب يتحدد وفقا لسعر الأوقية عالميا، ويطبق في السوق المحلي.

من جهته أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يسير بشكل طبيعي والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

وأضاف الجلا، في تصريحات أمس الأحد، أن محلات الصاغة في كل أنحاء الجمهورية مفتوحة ولا يوجد إغلاق لها مثلما تردد بشكل واضح خلال الساعات الماضية.

ولفت سكرتير عام شعبة الذهب، إلى أن ما يتردد على ضبط بعض التجار من قبل الجهات الرقابية يؤثر بشكل لحظي على الأسواق من خلال التساؤلات التي يطرحونها، ولكن لا يوجد معلومات أكيدة يمكن أن يصرح بها في الوقت الراهن.

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