25 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 25 جنيها مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2190 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2816 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3285 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 3754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2054 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، بزيادة 4.8 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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