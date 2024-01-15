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BBC

تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.65% في الربع الأول من 2023-2024

04:29 م الإثنين 15 يناير 2024

وزارة التخطيط

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كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي.

ووفقا لبيانات الوزارة، سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.65% خلال الربع الأول من عام 2023-2024، مقابل معدل نمو 4.4% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2022-2023.

ويعد ذلك تباطؤا أيضا (للربع الثاني على التوالي) على أساس ربع سنوي مقارنة بمعدل النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي والذي بلغ 2.9%.

كان الاقتصاد المصري سجل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 3.8% مقابل 6.6% في العام المالي 2021-2022، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

وزارة التخطيط نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري

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