تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 15 يناير

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3725 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3783 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3309 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2836 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26474 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.