البورصة المصرية.. رقم قياسي جديد بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.06% إلى مستوى 26251 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا مستوى قياسيا جديدا بعد تجاوزه 26 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 384.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 237.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 146.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.79% إلى مستوى 25975 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.