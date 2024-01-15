توقعات بتألق 3 قطاعات بالبورصة المصرية في الفترة المقبلة مع خفض الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، استمرار صعود البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوما بعدة عوامل على رأسها التوقعات بحدوث تحريك لسعر الصرف.

وقال جنينة، لمصراوي، إن قطاعات الأغذية والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية من المتوقع أن تكون صاحبة أداء مميز في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت البورصة المصرية أداءً مميزا خلال العام الماضي، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 70.5% مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل إلى مستوى 24894 نقطة بنهاية 2023، وذلك قبل أن يرتفع بأكثر من 5% في النصف الأول من شهر يناير الجاري.

وتتوقع الأوساط الاقتصادية في مصر على نطاق واسع إجراء خفض لسعر الجنيه ورفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر جنينة، لمصراوي، أن تحريك سعر الصرف لن يكون العامل المباشر لانتعاش القطاعات المذكورة، وإنما مساهمته في حل أزمة نقص النقد الأجنبي وتوفير الدولار، وهو ما تحتاج إليه شركات هذه القطاعات والتي قد تواجه صعوبة في توفير الدولار في الوقت الحالي.

وأوضح أن الشركات تسعر منتجاتها بالفعل بسعر الدولار في السوق السوداء (في حدود 55 جنيها حاليا) وعلى رأسها العقارات، لكن تحريك سعر الجنيه في البنوك سيكون مرتبطا بالاتفاق مع صندوق النقد وبالتالي قد تحدث وفرة في تدفقات الدولار وتلبية احتياجات الشركات بما ينعكس على أدائها ونتائجها.

وأوضح أن البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية ستستفيد من رفع الفائدة المتوقع أن يصاحب تحريك سعر العملة خلال الفترة المقبلة.