فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024.. طرق السداد والاستعلام

كتب- علاء حجاج:

أصدرت اليوم الاثنين الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وذلك عن أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

وتتيح الشركة فرصة للعملاء لسداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة حتى يوم 14 فبراير، قبل أن تبدأ في تحويل الخدمة لاستقبال المكالمات فقط خلال الفترة من 15 فبراير إلى 14 مارس، على أن تقطع الخدمة عن غير المسددين بعد ذلك وفرض غرامة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تحويل الشركة المصرية للاتصالات عددا من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق (بدلا من الفواتير) وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2024 من خلال:

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة.

- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات).

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- مكاتب البريد.

- خدمات (فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن - مصاري),

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

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