منها عز والمصريين.. شركات حديد ترفع أسعار الطن ألفي جنيه تسليم أرض المصنع

كتبت- شيرين صلاح

رفعت شركات حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين، وحديد الجارحي سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بنحو ألفي جنيه، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الشهر السابق، بحسب ما ذكره أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا للزيني، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد عز صعد إلى 44500 جنيه، وزاد سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب إلى 44450 جنيها، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الماضي.

وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 44500 جنيه، وزاد سعر طن الحديد بشركة حديد الجارحي إلى 42500 جنيه، بحسب الزيني.

واتفق معه في القول محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الشركات اليوم رفعت سعر الطن التجاري، لزيادة تكلفة الإنتاج عليها.

وبحسب رئيس غرفة مواد البناء لم يتم تحديد سعر بيع الحديد للمستهلك إلى الآن بعد الزيادة الجديدة.

وشهدت أسعار الحديد قفزات خلال الفترة الماضية على الرغم من هدوء الإقبال على الشراء، وذلك قبل تراجع سعر طن الحديد بين ألفي و3 آلاف جنيه بالأسواق على المستهلك، الأسبوع الماضي في محاولة لتحريك السوق، مع ثبات سعر الطن تسليم أرض المصنع منذ ديسمبر.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.