خريطة الأسعار: هبوط الدواجن والسمك البلطي وزيادة اللحوم واستقرار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن والجبن والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما زادت أسعار اللحوم بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ماذا حدث لسعر الذهب في مصر اليوم الأحد بمنتصف التعاملات؟

انخفاض أسعار الجبن والسكر وزيادة اللحوم اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل والليمون بسوق العبور اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)