تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 14 يناير

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3715 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3776 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3304 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2832 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26432 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.