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البورصة المصرية ترتفع بنسبة 1.79% وتقترب من مستوى 26 ألف نقطة

03:01 م الأحد 14 يناير 2024

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.79% إلى مستوى 25975 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 59.1 مليون دولار، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 90.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% إلى مستوى 25591 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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