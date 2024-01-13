

القاهرة- مصراوي:

أكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، وأن تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتي بعد ما تم ضبط تاجر للذهب الخام في الصاغة اليوم، مشددة على أنه لم يتم أي إغلاق للصاغة والعمل منتظم بالصاغة حتى هذه اللحظة.

ويأتي ذلك بعد ما تردد عن مداهمة قوات الأمن اليوم إحدى محلات تجار الذهب في الصاغة، بتهمة الدولرة والتهريب.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم غير صحيح.

وأشارت إلى سلامة مدخرات جموع المستهلكين من الذهب فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعيق حركة البيع أو الشراء.

وقالت: "لزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الشائعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين".