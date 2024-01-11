ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس، في الأسواق عند نفس مستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الحديد بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويشهد سوق مواد البناء هدوء بحركتي البيع والشراء، ورغم ذلك ترتفع أسعار الحديد والأسمنت فيه مؤخرا مع ترقب التجار للسوق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41392 جنيها، بزيادة 494 جنيها.

سعر طن حديد عز: 43950 جنيها، بزيادة 485 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2322 جنيها، بتراجع 24 جنيها.