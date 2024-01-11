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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:04 ص الخميس 11 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الخميس في الأسواق بشكل طفيف، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 89.88 جنيه بتراجع 38 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 74.29 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 106.87 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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