أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها في مصر خلال 2023 ونسب زيادتها

كتبت- شيرين صلاح:

واصل معدل التضخم السنوي في مصر هبوطه للشهر الثالث على التوالي خلال آخر شهور العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع المعدل الشهري، وهو ما يشير إلى تأثير سنة الأساس.

وسجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي 35.2% مقابل 36.5% في نوفمبر، وفي المدن 33.7% في ديسمبر مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وفقا لبيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ولا يعني تراجع معدل التضخم السنوي أن الأسعار انخفضت لكنه يعني أن وتيرة الزيادة تباطأت مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق، لكن الأسعار لا تزال تسجل نسب ارتفاع.

وشهدت مصر زيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات منذ عام 2022، وذلك بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مما سبب نقصا في السيولة الدولارية بالبلاد التي تستورد سلعا كثيرة من من الخارج.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أبرز السلع ارتفعت خلال العام الماضي ونسبة ارتفاعها في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2022:

- أسعار الخضروات: بزيادة 83.3%.

- أسعار اللحوم والدواجن: بزيادة 73.7%.

- أسعار الدخان: بزيادة 72.3%.

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية: بزيادة 70.1%.

- أسعار البن والشاي والكاكاو: بزيادة 57.9%.

- أسعار الفاكهة: بزيادة 56.5%.

- أسعار الألبان والجبن والبيض: بزيادة 55.4%.

- أسعار السكر والأغذية السكرية: بزيادة 46.7%.

- أسعار الحبوب والخبز: بزيادة 44.5%.

- أسعار الزيوت والدهون: بزيادة 27.9%.