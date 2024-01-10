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البورصة تهبط مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:11 م الأربعاء 10 يناير 2024

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 25466 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 72.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 73.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.44 ألف جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.97% إلى مستوى 25590 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX100

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