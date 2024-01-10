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ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

12:41 م الأربعاء 10 يناير 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، والسمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و420 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و250 جنيها، بارتفاع 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و235 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

أسعار السمك الجمبري سوق العبور

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