ارتفاع أسعار البسلة والخيار وانخفاض الطماطم بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والبسلة، والخيار البلدي والصوب، بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 5 و10 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البسلة بين 20 و26 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.